Двічі судимий: стали відомі перші дані про вбивцю дитини під Дніпром

У поліції розповіли страшні подробиці вбивства 13-річної Інни Дубик на Дніпропетровщині.

Тіло дівчинки близько двох тижнів знаходилось в лісосмузі поблизу її рідного села Миронівка. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Підозрюваному у вбивстві чоловікові 24 роки. Злочинець погодився співпрацювати із поліцією і розповів обставини злочину, а також повідомив місцезнаходження тіла неповнолітньої, завдяки чому ввечері п'ятого липня правоохоронцям вдалося її знайти.

Зловмисник вже мав дві судимості. Зараз він затриманий в порядку ст. 208 КПК. За вчинення умисного вбивства чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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