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Двічі судимий: стали відомі перші дані про вбивцю дитини під Дніпром

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У поліції розповіли страшні подробиці вбивства 13-річної Інни Дубик на Дніпропетровщині.

Тіло дівчинки близько двох тижнів знаходилось в лісосмузі поблизу її рідного села Миронівка. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Підозрюваному у вбивстві чоловікові 24 роки. Злочинець погодився співпрацювати із поліцією і розповів обставини злочину, а також повідомив місцезнаходження тіла неповнолітньої, завдяки чому ввечері п'ятого липня правоохоронцям вдалося її знайти.

Зловмисник вже мав дві судимості. Зараз він затриманий в порядку ст. 208 КПК. За вчинення умисного вбивства чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Києвом жорстоко вбили співробітницю Верховної Ради.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ДніпровбивствоНаціональна поліція України
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