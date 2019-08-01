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Душили жертву і погрожували поліцейським: під Дніпром невідомі по-звірячому познущалися над чоловіком

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У Кам'янському озброєна банда напала на чоловіка з сином.

Інцидент стався 31-го липня. Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці в Facebook.

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У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка

У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка

ТСН

У момент нападу чоловік знаходився разом з сином. Хлопчикові вдалося сховатися і повідомити про те, що трапилося матері, яка і звернулася за допомогою в поліцію.

На місці події хлопчик допоміг поліцейським обчислити злочинців.

"Після приїзду на місце поліцейські групи реагування побачили через вікно хлопця. Той кричав, що на його батька напали троє чоловіків і потягли до складського приміщення. Хлопцю вдалося сховатися в будинку", - повідомив Князєв.

Нападники були озброєні.

"Поліцейські миттєво увірвалися в приміщення і побачили, як один з нападників душить і б'є свою жертву. Двоє спільників - контролюють вхід. В цей момент один із злочинців отримує зброю і направляє на поліцейського. В результаті - двоє нападаючих затримані, третього зараз шукаємо", - написав глава Нацполіціі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік позбавив життя власну матір.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро поліція зброя
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