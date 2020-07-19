ДТП в Дніпрі: зіткнулися Opel і швидка допомога

На перетині вулиць Фабра і Старокозацької зіткнулися Opel і автомобіль швидкої допомоги. В інциденті ніхто не постраждав.

Подія трапилася 18 липня близько 19.00, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, карета "швидкої" рухалася по вулиці Старокозацькій на виклик. Легковий автомобіль їхав по вулиці Фабра і не надав перевагу автомобілю екстреної служби з включеними проблисковими маячками.

Зіткнулися Opel і автомобіль швидкої допомоги Інформатор

Обставини з'ясовують правоохоронці Інформатор

Лікарі їхали на виклик Інформатор

Незважаючи на всю серйозність ситуації, ніхто не травмувався. Обставини з'ясовують правоохоронці.

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