ДТП в Дніпрі: зіткнулися Opel і швидка допомога

Яна Коваль Події 10:01, 19.07.2020

На перетині вулиць Фабра і Старокозацької зіткнулися Opel і автомобіль швидкої допомоги. В інциденті ніхто не постраждав.

Подія трапилася 18 липня близько 19.00, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, карета "швидкої" рухалася по вулиці Старокозацькій на виклик. Легковий автомобіль їхав по вулиці Фабра і не надав перевагу автомобілю екстреної служби з включеними проблисковими маячками.

Зіткнулися Opel і автомобіль швидкої допомоги
Інформатор
Обставини з'ясовують правоохоронці
Інформатор
Лікарі їхали на виклик
Інформатор

Незважаючи на всю серйозність ситуації, ніхто не травмувався. Обставини з'ясовують правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі чоловік з пенсіонерками жорстоко побили дівчину в маршрутці. Він вдарив дівчину по обличчю, а жінки тягали її за волосся.

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