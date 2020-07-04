ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі: є постраждалий. Відео

У суботу, 4 липня, на перетині Слобожанського проспекту і вулиці Байкальської сталося ДТП: зіткнулися автомобілі Chevrolet і Opel.

Інцидент стався близько 1:30, повідомляє "Інформатор".

Водій Chevrolet розповів, що він їхав по вулиці Байкальській на зелений сигнал світлофора. В цей час автомобіль Opel рухався на червоний щодо Слобожанської проспекту і в якийсь момент сталося зіткнення. Chevrolet загорівся від удару, загоряння погасили вогнегасником. В результаті ДТП травмувався водій Opel. Його госпіталізували в лікарню.

На місці подій працювали співробітники поліції і швидкої допомоги. Лікарі госпіталізували потерпілого.

На перетині Слобожанського проспекту і вулиці Байкальської трапилася аварія Інформатор

Постраждав водій Opel Інформатор

Аварія на Слобожанському проспекті Інформатор

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