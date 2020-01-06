ДТП на Космічній: водій зніс огорожу і втік

У неділю, 5 січня у Дніпрі на вулиці Космічній, в районі обласного клінічного онкологічного диспансеру, Citroen виїхав на тротуар і зніс дорожню огорожу.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталося о 19:00. Водій залишив машину і покинув місце аварії.

ДТП на вулиці Космічній Інформатор

Citroen їхав з боку Запорізького шосе в бік ж/м Перемога. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Однак з'ясувати це складно, адже на місці його не виявилося. Автомобіль отримав сильні пошкодження.

Інформатор

Інформатор

На місці подій працювали співробітники поліції, рятувальники ДСНС і екіпаж швидкої допомоги. На тротуарі в момент аварії нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

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