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6 січня • оновлено в 08:42
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Яна Коваль

ДТП на Космічній: водій зніс огорожу і втік

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У неділю, 5 січня у Дніпрі на вулиці Космічній, в районі обласного клінічного онкологічного диспансеру, Citroen виїхав на тротуар і зніс дорожню огорожу.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталося о 19:00. Водій залишив машину і покинув місце аварії.

ДТП на вулиці Космічній

ДТП на вулиці Космічній

Інформатор

Citroen їхав з боку Запорізького шосе в бік ж/м Перемога. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Однак з'ясувати це складно, адже на місці його не виявилося. Автомобіль отримав сильні пошкодження.

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ДТП на Космічній: водій зніс огорожу і втік

Інформатор

ДТП на Космічній: водій зніс огорожу і втік

Інформатор

На місці подій працювали співробітники поліції, рятувальники ДСНС і екіпаж швидкої допомоги. На тротуарі в момент аварії нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

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ДТП на Космічній: водій зніс огорожу і втік

Інформатор

ДТП на Космічній: водій зніс огорожу і втік

Інформатор

ДТП на Космічній: водій зніс огорожу і втік

Інформатор

ДТП на Космічній: водій зніс огорожу і втік

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в центрі Дніпра чоловік побив лікаря швидкої допомоги.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція аварія ДТП новини
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