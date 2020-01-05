Довго лежав на асфальті: став відомий стан хлопця, який випав із вікна під Дніпром

У Жовтих Водах Дніпропетровської області хлопець в новорічну ніч впав з багатоповерхівки. Він отримав безліч травм, але вижив. Зараз лікарі борються за його життя.

Хлопець перебуває в реанімації обласної дитячої клінічної лікарні. Про це повідомив Інформатор.

За словами завідувача приймальним відділенням лікарні Ігоря Майденко, у підлітка закрита черепно-мозкова травма, забій мозку, травма черевної порожнини, множинні розриви поверхні печінки, забій нирок і сечового міхура, а також множинні забої, синці і переломи.

Хлопчик випав з вікна багатоповерхівки

Після падіння хлопчик ще довгий час лежав на холодному асфальті перед тим, як його знайшли. Зараз його стан оцінюють як важкий стабільний, оцінити свідомість дитини - складно, до тями він так і не прийшов. На даний момент його загіпсували, хлопчик чекає наступної операції. Лікарі не ризикують давати прогнози.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що хлопець зник вдень 31 грудня, а знайшли його ввечері 1 січня. Пізніше стало відомо, що падіння було навмисним, він намагався вчинити суїцид. Перед цим юнак виклав прощальне відео в Instagram, в якому закликав тих, хто його дивиться, не чинити в своєму житті так, щоб їм, в результаті, довелося страждати.

У хлопчика немає батьків, він знаходиться під опікою бабусі. Благодійний Фонд "Герда" проводить збір кошти для лікування підлітка. Надати допомогу підлітку можуть усі небайдужі люди, переславши суму на банківську карту: 5169 3305 1488 0399. Збір коштів, оплата ліків повністю проводиться через рахунки благодійного фонду.

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