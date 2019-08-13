Довелося вирізати: під Дніпром сталася надзвичайна подія з дитиною. Відео

У Кривому Розі 6-річний хлопчик застряг головою у віконній решітці на першому поверсі житлового будинку.

Інцидент стався 13-го серпня близько 14:18. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі дитина застрягла в віконній решітці bigmir.net

На місце події викликали рятувальників і "швидку допомогу". Хлопчика звільняли за допомогою гідравлічного інструменту, після чого передали медикам. Стан потерпілого задовільний.

Допомогу дитині надавали 7 рятувальників з використанням 1 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині злодій жорстоко розправився з жінкою. Зловмисник незаконно проник в квартиру 81-річної жінки, побив стареньку і вкрав гроші, після чого втік з місця злочину.

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