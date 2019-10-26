Довелося стріляти: під Дніпром поліція затримала двох дебоширів

У Новомосковську Дніпропетровської області поліцейські затримали двох чоловіків, які не виконували вимог правоохоронців і влаштували бійку.

Більш того, вони спробували вихопити табельну зброю, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Новомосковську затримали двох дебоширів (ілюстрація) radiotrek.rv.ua

Повідомляється, що близько 3:00 26 жовтня в поліцію надійшло повідомлення, що група п'яних чоловіків біля магазину ногами б'ють по банкомату.

В ході відпрацювання території правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знаходилася компанія з п'яти чоловіків.

Згідно з повідомленням, під час перевірки документів, вони чинили опір, а один з учасників події спробував вихопити табельну вогнепальну зброю.

У свою чергу один з поліцейських зробив постріл в повітря.

Двох учасників події, 25-річного мешканця Новомосковська і 20-річного мешканця району, вдалося затримати на місці.

Наразі правоохоронці встановлюють ще трьох чоловіків, яким вдалося втекти.

За даним фактом порушено провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Також за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння на водія складено адміністративний протокол.

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