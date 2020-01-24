Досить одного вибуху: українське місто опинилося на межі екологічної катастрофи

Залишки ракетного палива, які зберігаються на території хімічного заводу в Павлограді, становлять загрозу не тільки для Дніпропетровщини, а й для чотирьох сусідніх областей.

Контейнери з речовиною, термін придатності якої минув ще 20 років тому, ризикують здетонувати будь-якої миті. Один вибух може поховати під землею ціле шахтарське містечко, повідомляє BBC Україна.

Як пише видання, після розпаду СРСР фінансування програми з утилізації твердого ракетного палива здійснювалося здебільшого за підтримки США. З січня 2019 року це питання повністю лягло на плечі українського уряду. Сьогодні Павлоградський хімзавод не має ресурсів для утилізації залишків за свій кошт, адже в реалізації програми виступає лише підрядником.

Українське місто опинилося на межі екологічної катастрофи 112.ua

Павлоградці десятками років змушені миритися з тим, що живуть на "бомбі уповільненої дії". Багато з них ще в дитинстві ставали свідками потужних вибухів, якими супроводжувалися випробування на заводі. Корінна жителька Світлана Шаперенко впевнена, що місто перебуває на межі існування й фактичної загибелі.

"Якщо ми вже маємо стратегічний об'єкт у місті з великою кількістю вибухонебезпечного палива, то в жодному разі не можна припиняти процес утилізації. Держава повинна чітко усвідомлювати, що вона робить, що тут живуть такі ж люди, як і скрізь. Інакше ми просто опиняємося на бомбі уповільненої дії. Якщо трапиться вибух – це кінець", – поділилася Шаперенко.

Павлоград опинився на межі екологічної катастрофи BBC Україна

За словами містянина Валерія Ороса, потужні вибухи на підприємстві ще за радянських часів змушували здригатися все місто.

"Вилітало скло. Пам'ятаю, під час вибуху на одному з цехів буквально зірвало дах. Можна уявити, що буде, якщо рвоне все те паливо, яке зберігається на підприємстві. Річ у тім, що місто фактично перекопане шахтами й перерізане порожнечами. Якщо трапиться вибух, все це просто засиплеться й провалиться", – розповів Орос.

Наразі на території заводу зберігається 1,8 тис. тонн простроченого твердого ракетного палива. У разі НП жителям Павлограда доведеться шукати притулок за межами міста – на відновлення його екосистеми, як стверджує гендиректор заводу Леонід Шиман, знадобиться щонайменше 80 років.

"Ми пам'ятаємо, коли в Балаклії трапилася надзвичайна ситуація. Там просто знехтували правилами поводження з ракетним паливом, яке було в двигуні. І мова про тільки 180 кг твердого ракетного палива. Для порівняння: в одній ступені міститься 50 тис. кг. А всього на нашій території – 1,8 млн кг", – пояснив він.

Павлоград опинився на межі екологічної катастрофи BBC Україна

Єдиною державою, яка може забезпечити альтернативу в утилізації небезпечної речовини, є США, штат Юга. Але, як виявилося, стан контейнерів настільки критичний, що транспортувати їх просто неможливо, йдеться в матеріалі.

Державне космічне агентство України неодноразово інформувало Кабмін про необхідність продовження програми. У відповідь у Мінфіні кажуть, що гроші ще можуть виділити, але коли – не уточнили.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на окупованій території Луганської області під час вибуху невстановленого вибухового пристрою отримала поранення 12-річна дитина. Неповнолітнього хлопчика з осколковими пораненнями обличчя доставили в одну з луганських медустанов.

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