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8 січня • оновлено в 18:19
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Карина Бондаренко

"Дорога смерті": на Дніпропетровщині у "швидкої" на ходу відвалилися колеса

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Через стан доріг в селі Привільне Дніпропетровської області "швидка" не змогла доїхати на виклик до пацієнта.

У машини на ходу відвалилися колеса. Фото події опублікували на сторінці "Дніпро оперативний" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"За словами місцевих жителів, вони неодноразово скаржилися на стан дороги, але їх ніхто не чує", - йдеться в повідомленні.

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На Дніпропетровщині у "швидкої" на ходу відвалилися колеса

На Дніпропетровщині у "швидкої" на ходу відвалилися колеса

"Дніпро оперативний" в Facebook

У коментарях користувачі пишуть, що проблема не тільки в дорогах, а й в обслуговуванні медичного транспорту. За словами водіїв, "колеса через це не відпадають".

"Дорога смерті": на Дніпропетровщині у "швидкої" на ходу відвалилися колеса

Раніше OBOZREVATEL писав, що через стан дороги Миколаїв – Кривий Ріг "швидка" вісім годин везла чоловіка з інсультом. Крім того, жителі Миколаївської області чекають машину швидкої допомоги не менше двох годин.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ями на дорогах швидка допомога
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