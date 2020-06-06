До Дніпра вертольотом із зони ООС евакуювали військовову з інсультом

У суботу, 6 червня, до Дніпра евакуювали військову збройных сыл з геморагічним інсультом.

Військовослужбовця Збройних сил України доставили в обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"6 липня 3:35 до лікарні Мечникова швидка бригади медицини катастроф транспортувала з аеропорту пані Ольгу, ВСУ, геморагічний інсульт", – написала Тетяна Губа.

До Дніпра вертольотом евакуювали військовослужбовця з інсультом delo.ua

Також вона зазначила, що евакуація відбулася в складних нічних погодних умовах.

"Уклін нашим військовим вертолітникам, медикам і цивільним лікарям району ООС, які взяли Ольгу, зробили КТ і все можливе для стабілізації стану і підготовки до евакуації", – додала радниця голови Дніпропетровської ОДА.

Скріншот Facebook/Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL писав, що до Дніпра військовим вертольотом із зони ООС евакуювали поранених бійців. Доставлені були шість бійців, з них двоє поранені. Ще четверо військових – хворі.

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