До Дніпра прибув борт з пораненими воїнами: українців просять про допомогу

В аеропорт Дніпра, 8 березня, о 21:30 евакуювали двох тяжкопоранених воїнів Збройних сил України.

Зараз стан бійців стабільний. У кожного з них поранення очей і численні осколкові поранення тулуба, повідомила на своїй Facebook сторінці радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

У Дніпро доставили поранених бійців MediaPort

"Але наші Сонечки в свідомості, стан стабільний. Спрямовані в обласну лікарню Мечникова на додаткові обстеження на вищому рівні, з обласної офтальмологічної лікарні прибув лікар", – написала Губа.

Медичний супровід на борту забезпечила евакобрігада військового госпіталю в складі старшого лейтенанта медичної служби лікаря-анестезіолога Оксани і солдата контрактового служби 22-річного фельдшера Кирила.

У Дніпро доставили поранених бійців Facebook Тетяни Губи

У Дніпро доставили поранених бійців Facebook Тетяни Губи

"Дякую всім медикам ООС, хто надавав першу допомогу на полі бою, в групі посилення в цивільній лікарні в районі ООС, в мобільному госпіталі і в польоті. Величезне дякую нашим вертолітникам за роботу в складних нічних умовах. Команда Сергія Криворотченко як завжди чудова, а команда Радія Шевченко – з кращими фахівцями", – зазначила радник.

Губа додала, що також цього дня Україна втратила ще одного захисника:

"Уявіть хоча б на хвилину, що в будь-який момент в ваш будинок може прилетіти снаряд... Тоді ви зрозумієте ціну вашого спокою... Ця ціна людського життя, життя наших Захисників. Сьогодні на цій проклятій війні ми втратили ще одного сина України. дуже боляче... Вічна пам'ять Герою! Співчуття родині і побратимам", – написала Губа.

Крім цього, центр допомоги учасникам АТО/ООС просить небайдужих допомогти нашим захисникам:

5168 7422 0783 8032 - Відар Анна Олексіївна, ПриватБанк.

У Дніпро доставили поранених бійців Facebook Тетяни Губи

У Дніпро доставили поранених бійців Facebook Тетяни Губи

У Дніпро доставили поранених бійців Facebook Тетяни Губи

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що воїни ООС евакуювали вертольотом хлопчика з Краматорська, який випав з четвертого поверху висотки. Незважаючи на погані погодні умови, його змогли доставити в лікарню Дніпра.

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