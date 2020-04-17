Дніпропетровщина потопає у смогу: названа причина

Дніпро і область 17 квітня огорнув густий смог. На задимлення і запах гару люди почали скаржитися ще з ночі.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook еколог і депутат Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангурець, з дому зараз краще не виходити не тільки через карантин. Моніторингові станції зафіксували перевищення концентрації дрібнодисперсного пилу.

Цю інформацію підтвердили і в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Ситуація може бути пов'язана з сухою погодою і сильним вітром.

Дніпропетровщина потопає в смогу Фото очевидця

Центр екологічного моніторингу

Згідно з датчиками екологічного бота "SaveEcoBot", від високого рівня забруднення повітря потерпають населенних пункти Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. На карті вони позначені червоним кольором. Чимало дніпрян впевнені, що страждають від сильного північно-західного вітру, який міг принести продукти горіння з Чорнобиля і Житомирщини.

saveecobot.com

Карта вітрів allatra-science.org

Як відзначають містяни, дихати стало неможливо не тільки на вулиці, але і в приміщенні. Деякі скаржаться на погіршення самопочуття.

Скріншот Facebook / Руслан Мороз

Скріншот Facebook / Руслан Мороз

Скріншот Facebook / Руслан Мороз

Крім того, жителів області продовжують кошмарити наслідки масового спалювання трави. Як повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, тільки за минулу добу в регіоні в природних екосистемах виникло 13 пожеж на загальній площі 5 га. Найпоширеніші пожежі в екосистемах – це трав'яні підпали. У більшості випадків причиною загорянь є людський фактор. Громадяни спалюють сміття і торішню траву на своїх городах і присадибних ділянках, а діти підпалюють траву біля доріг і на пустирях.

Пожежі на Дніпропетровщині ГУ ДСНС

Пожежі на Дніпропетровщині ГУ ДСНС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ в п'ятницю вранці, 17 квітня, знову накрили хмари пилу і незрозумілого диму. Таке явище спостерігалося в столиці і вдень раніше – 16 квітня.