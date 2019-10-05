Дніпро пішло під воду через сильну зливу: фото і відео потопу

У Дніпрі 4 жовтня розпочався сильна злива з грозою. Через добу погода не покращилася.

Місцеві жителі публікують в соціальних мережах фото і відео негоди, а також наслідки сильних опадів, передає OBOZREVATEL.

Дніпро затопило за добу

Вулиці та дороги так сильно затопило дощем, що проїхати по ним практично неможливо. Маршрутки буквально пливли по місту, це можна побачити в фото і відео, опублікованих в Telegram:

Усередині маршруток також багато води

"Це через те, що замість чистки (і відновлення) лівневок ми будуємо апупенние розважальні центри. Натовпів ... зате весело. При будівництві підземні зливні тунелі просто заглушуються. Так як вони нікому з будівельників не потрібні. Вони заважають фундаменту", - написав один з жителів Дніпра під відео, коментуючи подію.

Відео - https://t.me/hyevuy_dnepr

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