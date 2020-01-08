Дніпро огорнув густий дим через пожежу: моторошні фото і відео

У середу, 8 січня, на вулиці Володимира Антоновича (Свердлова) в Дніпрі спалахнула пожежа в житловому будинку. Дим було видно з різних точок міста.

За попередньою інформацією, подія обійшлася без постраждалих. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Пожежа в Дніпрі Інформатор

На місце виїхали співробітники ДСНС, "швидка", патрульні і газова служба. Ліквідація пожежі триває. Причина спалаху поки невідома.

Пожежа в Дніпрі Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Пожежа в Дніпрі Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Пожежа в Дніпрі Інформатор

Пожежа в Дніпрі Інформатор

Пожежа в Дніпрі Інформатор

Пожежа в Дніпрі Іінформатор

Пожежа в Дніпрі Інформатор

Пожежа в Дніпрі Інформатор

Пожежа в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Космічній у вівторок, 7 січня, маршрутка влетіла в стовп. Імовірно, її "підрізав" автомобіль. Щоб уникнути зіткнення, водій звернув вправо і врізався в стовп.

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