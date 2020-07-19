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Дніпро і область накривають пожежі: люди масово спалюють сухостій

Яна Коваль
Події
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Дніпро і область накривають пожежі: люди масово спалюють сухостій

Рятувальники закликають не спалювати суху траву. ДСНС у Дніпропетровській області

З приходом літньої спеки природні пожежі стають для навколишнього середовища справжнім лихом. Тепла і ясна погода у Дніпрі призводить до підвищення класу пожежонебезпеки.

У зв'язку з цим, збільшується небезпека виникнення пожеж в екосистемах та в лісі, повідомили фахівці ДСНС у Дніпропетровській області.

За минулу добу на території Дніпропетровської області в природних екосистемах сталося 42 пожежі. Найпоширеніші пожежі – це трав'яні підпали. У більшості випадків, причиною загорянь є людський фактор. Жителі Дніпра і області спалюють сміття на ділянках, а діти підпалюють суху траву біля доріг і на пустирях. Все це призводить до серйозних пожеж, і під загрозою може опинитися чиєсь життя і житло.

"У спеку трава швидко висихає на сонці і легко спалахує від будь-якої іскри. Горіння трави – процес некерований. Вогонь швидко поширюється, особливо у вітряні дні. Також варто пам'ятати, що під час горіння сухостою, сміття та інших відходів, в атмосферу виділяється величезна кількість небезпечних речовин, які отруюють навколишнє середовище ", – повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Рятувальники Дніпропетровщини сподіваються, що при спільній взаємодії фахівців Служби порятунку "101" і населення, а саме, при свідомому відношенні кожної людини до важливості збереження навколишнього середовища, пожеж можна запобігти.

За минулу добу на території Дніпропетровської області сталося 42 пожежі

За минулу добу на території Дніпропетровської області сталося 42 пожежі ДСНС у Дніпропетровській області

"Шановні громадяни! Не забувайте, що причиною загорянь в лісі або на відкритих територіях може бути навіть маленький недопалок. Щоб боротися з вогнем, необхідні значні людські та матеріальні ресурси. Якщо ви помітили пожежу, спробуйте загасити її підручними засобами: гілками дерев, піском або водою. Якщо ж не вдається впоратися самостійно – терміново зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101", – акцентують рятувальники Дніпра.

Задля захисту навколишнього середовища і своє життя

Задля захисту навколишнього середовища і своє життя ДСНС у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка. Рятувальники знайшли його в несвідомому стані під час ліквідації загоряння.

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