Дивом не потрапив під колеса: в Дніпрі чоловік впав на проїжджу частину. Відео

У середу, 25 грудня, в Дніпрі п'яний пішохід впав на проїжджу частину і ледь не потрапив під колеса Toyota.

Інцидент трапився на Набережній Перемоги біля зупинки "Масив-3". Чоловік сильно вдарився головою і йому знадобилася допомога медиків, передає Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водієві, який їхав в цей момент, вдалося записати те, що відбувалося на відеореєстратор. На записі видно, що чоловік перейшов половину дороги, після чого звалився, ледь не потрапивши під колеса іномарки. Відразу після цього водії зупинилися і кинулися на допомогу потерпілому.

ДТП в Дніпрі Інформатор

Медики госпіталізували його в міську клінічну лікарню №16. Патрульні опитали всіх свідків аварії і викликали на місце слідчого по ДТП.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 24 грудня подружня пара влаштувала сімейні розборки посеред вулиці, завдяки чому виявилася в центрі уваги перехожих.

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