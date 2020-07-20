Дівчина з Дніпра потонула в Азовському морі

Події 15:55, 20.07.2020

У неділю, 19 липня, біля курортного села Степок неподалік від Кирилівки виявили тіло загиблої 27-річної дніпрянки.

Дівчину без ознак життя знайшли по дорозі на острів Бірючий. Вона приїхала відпочити на Азовське море з Дніпра, повідомляє Inform.zp.ua.

На місце події прибули медики. Допомогти дівчині вони вже не змогли і констатували смерть.

Поліція почала розслідування факту загибелі дніпрянки. Усі причини та обставини події встановлять правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі чоловік потонув у річці на очах у дружини.

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