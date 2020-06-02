19-річна дівчина, яка вистрибнула з вікна пологового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області, мала намір відмовитися від новонародженої доньки.

Про те, що дитина їй не потрібна, новоспечена мати заявила медикам відразу після пологів. Дівчина вела себе нервово і обговорювала по телефону свою ймовірну втечу з медустанови. Про це розповіли в пологовому будинку №1 кореспондентам "Першого Міського".

Деталі про дівчину, яка вистрибнула з вікна пологового будинку в Кривому Розі

Як повідомили в медустанові, дівчина не знала, на якому вона терміні вагітності, раніше не ставала на облік і думала, що знаходиться на перших місяцях.

Однак сутички у неї почалися в кареті швидкої допомоги, і дитина з'явилася на світ в автомобілі. Замість гінекологічного відділення, куди її везли на огляд, мати потрапила до пологового, коли стало зрозуміло, що почалися перейми.

Дитина з'явилася на світ на сьомому місяці. Вага становить всього один кілограм. Недоношену дитину у вкрай тяжкому стані відправили в перинатальний центр. Зараз вона знаходиться на штучній вентиляції легенів.

Крім того, після пологів 19-річна дівчина заявила, що дитина їй не потрібна. Городянка поводилася неспокійно і обговорювала з кимось по телефону свою ймовірну втечу. А вранці закривавлений труп дівчини знайшли на асфальті під вікнами пологового будинку.

Зараз правоохоронці розглядають версію самогубства. Відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 КК України, але остаточні висновки можна буде зробити, коли слідство завершиться.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 1 червня в Кривому Розі Дніпропетровської області молода дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку. Травми, отримані при падінні, виявилися смертельними.