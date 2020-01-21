Діти залишилися сиротами: названі імена жертв страшної аварії в Дніпрі

У Дніпрі масштабна ДТП, яка трапилася ввечері 20 січня на вулиці Маршала Малиновського, забрала життя двох людей.

В результаті зіткнення трьох автомобілів загинула подружня пара, яка перебувала в салоні Opel. Сиротами залишилися двоє маленьких дітей, повідомляє Інформатор.

Для молодого подружжя – Юлії та Валентина – вечірня поїздка на власному автомобілі стала останньою. Пара загинула на місці події. У них залишилися двоє дітей - 10-річний Максим і 6-річна Аріна.

У Дніпрі в результаті ДТП загинула подружня пара Колаж

Небайдужих дніпрян просять надати посильну допомогу сиротам.

"Вчора у учня 4-А класу, школи №45, Максима, батьки загинули в автокатастрофі на Малиновського. Потрібна ваша фінансова підтримка. У Максима є ще молодша сестричка, дітки залишилися сиротами. Кошти на допомогу дітям можна передати через класного керівника Максима в СШ №45, кабінет №27; через дирекцію школи; на номер карти бабусі: 4731 2191 0879 9903 (Власенко Світлана Василівна)", - звернулася знайома загиблих Тетяна.

У Дніпрі в результаті ДТП загинула подружня пара Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 20 січня в результаті лобового зіткнення трьох автомобілів загинули двоє людей, ще двоє постраждали. ДТП з Opel Omega, Daewoo Lanos і Zaz Sens трапилася близько 19:00 на вулиці Маршала Малиновського. Водій і пасажирка Opel загинули на місці, їх тіла довелося вирізати рятувальникам з розбитого авто.

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