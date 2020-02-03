Діти випадали на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час рейсу. Фото і відео

У понеділок, 3 лютого, в місті Кам'янське Дніпропетровської області водій шкільного автобуса помер за кермом під час рейсу.

За попередньою інформацією, у 68-річного чоловіка стався інсульт, передає місцевий сайт "Событие" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В автобусі перебували 20 учнів 22-ї школи і троє дорослих, їх везли в басейн.

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Всі діти залишилися живі, інформації про потерпілих на даний момент немає. Як видно на записі з камери відеоспостереження, на ходу з автобуса випала дитина.

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Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Подія трапилася, коли "Еталон" спускався від готелю "Зоря" по проспекту Шевченка. Некерований автобус перетнув трамвайну колію, скотився з проїжджої частини і врізався в паркан, заваливши ліхтарний стовп.

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Аварію зі шкільним автобусом прокоментував голови профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. На своїй сторінці в Facebook він заявив, що підприємство-перевізник знало про проблеми зі здоров'ям водія.

"68-річний водій попередньо страждав серцево-судинними захворюваннями. Але підприємство все одно випустило його на рейс, і взагалі на пенсію відправляти не поспішали. З наступного тижня ми перевіримо дотримання трудового законодавства на підприємствах. Також перевіримо медиків, які випускають водіїв в рейси. І нехай хоч хтось із перевізників спробує дурити або морозитися від перевірки", – написав він.

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Після ДТП на місце події прибуло керівництво приватної фірми-перевізника "Інтерспецмаркет". За словами директора підприємства Андрія Свистуна, дане перевезення здійснювало не їхнє підприємство.

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Як повідомила керівник департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Тетяна Онищенко, вона не має інформації, про якого саме перевізника йдеться: перевезення дітей здійснювало приватне підприємство, з яким домовлялися самі батьки.

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

Водій шкільного автобуса помер за кермом Событие

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