Дітей врятували автокрісла! У Дніпрі сталася страшна ДТП. Фото

У суботу, 18 січня, в Дніпрі на вулиці Космічній сталося ДТП за участю BMW і Skoda.
Автомобілі зійшлися в лобовому зіткненні. Про це повідомили в Telegram-каналі ДТП пробки Днепр (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
В результаті аварії постраждало двоє людей - водій і пасажирка Skoda.
ДТП на Космічній
Telegram/ДТП пробки Днепр
Як повідомив Інформатор, чоловіка госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова, жінку - в 16-у міську лікарню. Водій BMW не постраждав.
Крім них в салоні Skoda були двоє дітей. Вони перебували в дитячих кріслах і були пристебнуті, завдяки чому залишилися цілими та неушкодженими.
ДТП на Космічній
Інформатор
ДТП на Космічній
Інформатор
ДТП на Космічній
Інформатор
На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчий по ДТП, вони опитували свідків та учасників аварії.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі зіткнулися два автомобілі Daewoo. Один з них перекинувся і став на колеса назад.
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