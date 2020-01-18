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18 січня • оновлено в 18:03
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Дітей врятували автокрісла! У Дніпрі сталася страшна ДТП. Фото

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У суботу, 18 січня, в Дніпрі на вулиці Космічній сталося ДТП за участю BMW і Skoda.

Автомобілі зійшлися в лобовому зіткненні. Про це повідомили в Telegram-каналі ДТП пробки Днепр (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті аварії постраждало двоє людей - водій і пасажирка Skoda.

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

Telegram/ДТП пробки Днепр

Як повідомив Інформатор, чоловіка госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова, жінку - в 16-у міську лікарню. Водій BMW не постраждав.

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Крім них в салоні Skoda були двоє дітей. Вони перебували в дитячих кріслах і були пристебнуті, завдяки чому залишилися цілими та неушкодженими.

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

Інформатор

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

Інформатор

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

Інформатор

На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчий по ДТП, вони опитували свідків та учасників аварії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі зіткнулися два автомобілі Daewoo. Один з них перекинувся і став на колеса назад.

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Місце
Україна Дніпро
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