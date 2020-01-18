Дітей врятували автокрісла! У Дніпрі сталася страшна ДТП. Фото

У суботу, 18 січня, в Дніпрі на вулиці Космічній сталося ДТП за участю BMW і Skoda.

Автомобілі зійшлися в лобовому зіткненні. Про це повідомили в Telegram-каналі ДТП пробки Днепр (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті аварії постраждало двоє людей - водій і пасажирка Skoda.

ДТП на Космічній Telegram/ДТП пробки Днепр

Як повідомив Інформатор, чоловіка госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова, жінку - в 16-у міську лікарню. Водій BMW не постраждав.

Крім них в салоні Skoda були двоє дітей. Вони перебували в дитячих кріслах і були пристебнуті, завдяки чому залишилися цілими та неушкодженими.

ДТП на Космічній Інформатор

ДТП на Космічній Інформатор

ДТП на Космічній Інформатор

На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчий по ДТП, вони опитували свідків та учасників аварії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі зіткнулися два автомобілі Daewoo. Один з них перекинувся і став на колеса назад.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!