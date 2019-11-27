Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

Дітей терміново евакуювали: в Дніпрі шукають бомби в чотирьох школах

1.5т
Читати матеріал російською

У Дніпрі 27 листопада поліція перевіряє інформацію про чергове замінування шкіл.

Цього разу вибухівки шукають в чотирьох навчальних закладах: №17, №121, №29 та 3-ї гімназії. Про це повідомили на офіційній сторінці департаменту гуманітарної політики в Facebook.

У Дніпрі шукають бомби в чотирьох школах

У Дніпрі шукають бомби в чотирьох школах

Фото очевидця

Новини
У Дніпрі поліція шукає вибухівку в трьох школах

Повідомлення про мінування почали надходити в поліцію з 10:30. Всіх учнів і працівників негайно евакуювали з приміщень.

Зараз по місцях працюють слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, кінологи, рятувальники, представники інших відомств.

Учнів початкової школи частково відпускають додому з батьками. Середні, старші класи знаходяться за територією навчального закладу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що сто найактивніших студентів Дніпра отримають іменну стипендію від мера.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
мінування школа евакуація
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги