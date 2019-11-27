Дітей терміново евакуювали: в Дніпрі шукають бомби в чотирьох школах

У Дніпрі 27 листопада поліція перевіряє інформацію про чергове замінування шкіл.

Цього разу вибухівки шукають в чотирьох навчальних закладах: №17, №121, №29 та 3-ї гімназії. Про це повідомили на офіційній сторінці департаменту гуманітарної політики в Facebook.

У Дніпрі шукають бомби в чотирьох школах Фото очевидця

Новини У Дніпрі поліція шукає вибухівку в трьох школах

Повідомлення про мінування почали надходити в поліцію з 10:30. Всіх учнів і працівників негайно евакуювали з приміщень.

Зараз по місцях працюють слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, кінологи, рятувальники, представники інших відомств.

Учнів початкової школи частково відпускають додому з батьками. Середні, старші класи знаходяться за територією навчального закладу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що сто найактивніших студентів Дніпра отримають іменну стипендію від мера.

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