Вибивали зізнання: у Дніпрі копи потрапили в гучний скандал з тортурами

Державне бюро розслідувань звинувачує чотирьох поліцейських Індустріального відділення поліції Дніпра в тортурах людини.

Як повідомили в пресслужбі ДБР, правоохоронці завдали тілесних ушкоджень чоловікові, якого підозрюють у крадіжці.

Чотирьох поліцейських Дніпра звинувачують в тортурах людини

"Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в крадіжці. Затриманий відмовився визнавати свою провину, тому обвинувачені почали "вибивати" у нього визнання в приміщенні відділення поліції", – розповіли в пресслужбі.

Згідно з висновками експертиз, потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Так, до суду направлено обвинувальний акт щодо порушень ч. 2 ст. 127 КК України (катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, які спричинили тяжкі наслідки).

Тепер в разі доведення провини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті вибухнув скандал через тортури в поліції. Двоє жителів Ужгорода звинуватили правоохоронців у знущанні над ними і вибиванні свідчень. Один з чоловіків навіть змушений був вистрибнути з вікна четвертого поверху відділення поліції прямо в наручниках.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся