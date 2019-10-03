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3 жовтня • оновлено в 12:01
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"Люди, дайте води!" У Дніпрі напівголий чоловік влаштував дебош

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У Дніпрі 2 жовтня поліцейські затримали чоловіка, який влаштував "виставу" прямо на вулиці в одних трусах.

Днепрянин молився на колінах і просив води, щоб прийняти "таблетку для продовження роду". Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі напівголий чоловік влаштував виставу посеред вулиці

У Дніпрі напівголий чоловік влаштував виставу посеред вулиці

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Очевидці викликали на місце патрульних, однак дебошира це не зупинило і він продовжував розпочате. Під час затримання чоловік просив допомоги у перехожих і вигукував незрозумілі фрази.

Що стало причиною такої поведінки містянина, невідомо. Чоловіка доставили у відділення поліції для з'ясування деталей події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дитина стала жертвою грабіжника. Невідомий напав на дитину і насильно відібрав у неї телефон. Інцидент стався в під'їзді багатоквартирного будинку на проспекті Слобожанському.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік поліція затримання
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