Дах "стріляв": в Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі

На Лівому березі Дніпра горіло приватне домоволодіння.
Пожежа стався 13-го серпня близько 17:20. Про це повідомляє "Інформатор".
У Дніпрі горів приватний будинок
Информатор
Як відомо, займання сталося в одній з кімнат і поширилося на шиферну покрівлю, яка від загоряння "стріляла".
У Дніпрі горів приватний сектор
інформатор
На місце події викликали рятувальників, "швидку допомогу", поліцію і аварійну службу, однак ті довгий час не могли приїхати на виклик через перенавантажені дороги.
У Дніпрі горів приватний сектор
інформатор
В інциденті ніхто не постраждав. На даний момент причина загоряння невідома.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині злодій жорстоко розправився з жінкою. Зловмисник незаконно проник в квартиру 81-річної жінки, побив стареньку і вкрав гроші, після чого втік з місця злочину.
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