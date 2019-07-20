Члени виборчої комісії в Новомосковську отримують погрози по телефону

Члени однієї з виборчих комісій і депутати міськради у Новомосковську отримали повідомлення з погрозами на мобільні телефони.

Загрози пов'язані з виборчим процесом, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Репортер

"19 липня на мобільні телефони голови і заступника однієї з виборчих комісій по 38-му округу, члену виборчої комісії і двом депутатам Новомосковської міської ради з мобільного телефону надійшли загрозливі повідомлення, пов'язані з виборчим процесом", - сказано в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в суботу, 20 липня, настав "день тиші" перед позачерговими виборами до Верховної Ради 21 липня.

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