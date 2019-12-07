"Чия дитина наступна?" Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку

У п'ятницю, 6 грудня, в місті Кам'янському Дніпропетровської області п'яний чоловік переїхав собаку в пішохідній зоні та поїхав з місця пригоди.

Подія трапилася біля школи №28 у приватному секторі. Про це повідомила Оксана Васіна на своїй сторінці в Facebook.

"Коли я його наздогнала, він загнав вже машину у двір, вийшов і почав говорити, що він не бачив собаку і не чув, як її збив. 45 кг собаки збито переднім бампером! Він п'яний був! Це не на дорозі сталося, це у дворах, і воно летіло на своєму бусі як по трасі, поруч школа, чия дитина наступний? ", - написала вона.

Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку Facebook Оксани Васіной

За словами жінки, чоловік регулярно їздить за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

Facebook Оксани Васіной Скріншот

Інцидент викликав бурхливу реакцію користувачів соціальної мережі. Багато людей порадили жінці викликати поліцію в подібних випадках.

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Чоловік збив собаку і поїхав Facebook Оксани Васиной

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник міського голови Михайло Лисенко запросив всіх охочий взяти участь в обговоренні проблеми поводження з тваринами в Дніпрі.

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