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7 грудня • оновлено в 18:43
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"Чия дитина наступна?" Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку

2.1т
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У п'ятницю, 6 грудня, в місті Кам'янському Дніпропетровської області п'яний чоловік переїхав собаку в пішохідній зоні та поїхав з місця пригоди.

Подія трапилася біля школи №28 у приватному секторі. Про це повідомила Оксана Васіна на своїй сторінці в Facebook.

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"Коли я його наздогнала, він загнав вже машину у двір, вийшов і почав говорити, що він не бачив собаку і не чув, як її збив. 45 кг собаки збито переднім бампером! Він п'яний був! Це не на дорозі сталося, це у дворах, і воно летіло на своєму бусі як по трасі, поруч школа, чия дитина наступний? ", - написала вона.

Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку

Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку

Facebook Оксани Васіной

За словами жінки, чоловік регулярно їздить за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

Facebook Оксани Васіной

Facebook Оксани Васіной

Скріншот

Інцидент викликав бурхливу реакцію користувачів соціальної мережі. Багато людей порадили жінці викликати поліцію в подібних випадках.

"Чия дитина наступна?" Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку

Скріншот

"Чия дитина наступна?" Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку

Скріншот

"Чия дитина наступна?" Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку

Скріншот

"Чия дитина наступна?" Мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку

Скріншот

Чоловік збив собаку і поїхав

Чоловік збив собаку і поїхав

Facebook Оксани Васиной

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник міського голови Михайло Лисенко запросив всіх охочий взяти участь в обговоренні проблеми поводження з тваринами в Дніпрі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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