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Через пожежу з лікарні в Дніпрі евакуйовано 81 людину. Фото і відео

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Рятувальники евакуювали 81 людину з Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні через пожежу.

Займання супроводжувалося сильним задимленням, передає прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

В одній з лікарень Дніпра сталася пожежа

В одній з лікарень Дніпра сталася пожежа

Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

"20 липня о 8:44 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в лікарні на площі Соборній міста Дніпро", - сказано в повідомленні.

Ррятувальники, які прибули на місце події, встановили, що займання сталось в підвальному приміщенні в блоці безперебійного живлення в серверній шафі.

Повідомлення про пожежу надійшло вранці в суботу

Повідомлення про пожежу надійшло вранці в суботу

Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Займання сталося в підвальному приміщенні

Займання сталося в підвальному приміщенні

Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

З лікарні довелося евакуювати пацієнтів і персонал

З лікарні довелося евакуювати пацієнтів і персонал

Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники видалили дим із приміщення

Рятувальники видалили дим із приміщення

Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

В результаті пожежі виникло сильне задимлення на верхніх поверхах.

"Завдяки злагодженим діям рятувальників і медичних працівників виведено на свіже повітря 81 осібу, з них 10 дітей", - відзначають в прес-службі.

О 9:28 пожежа була локалізована і о 9:39 повністю ліквідовано.

Загиблих і постраждалих немає.

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Також рятувальники за допомогою спеціального обладнання видалили дим із приміщення.

До ліквідації пожежі залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром під час пожежі заживо згоріла жінка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа ГосЧС
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