Через пожежу з лікарні в Дніпрі евакуйовано 81 людину. Фото і відео

Рятувальники евакуювали 81 людину з Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні через пожежу.
Займання супроводжувалося сильним задимленням, передає прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
В одній з лікарень Дніпра сталася пожежа
Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
"20 липня о 8:44 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в лікарні на площі Соборній міста Дніпро", - сказано в повідомленні.
Ррятувальники, які прибули на місце події, встановили, що займання сталось в підвальному приміщенні в блоці безперебійного живлення в серверній шафі.
Повідомлення про пожежу надійшло вранці в суботу
Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Займання сталося в підвальному приміщенні
Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
З лікарні довелося евакуювати пацієнтів і персонал
Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Рятувальники видалили дим із приміщення
Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
В результаті пожежі виникло сильне задимлення на верхніх поверхах.
"Завдяки злагодженим діям рятувальників і медичних працівників виведено на свіже повітря 81 осібу, з них 10 дітей", - відзначають в прес-службі.
О 9:28 пожежа була локалізована і о 9:39 повністю ліквідовано.
Загиблих і постраждалих немає.
Також рятувальники за допомогою спеціального обладнання видалили дим із приміщення.
До ліквідації пожежі залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром під час пожежі заживо згоріла жінка.
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