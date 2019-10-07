Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 17:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Чекав біля під'їзду: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину

4.5т Читати матеріал російською

У Марганці, що на Дніпропетровщині, 47-річний чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку.

Справу обвинуваченого направили в суд. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром чоловік зґвалтував дитину

Під Дніпром чоловік зґвалтував дитину

Колаж

Новини
Атакував в під'їзді: в Дніпрі дитина стала жертвою грабіжника

Відомо, що злочин трапився в червні 2019 року. Раніше судимий місцевий житель чекав свою жертву біля під'їзду будинку. Побачивши дівчинку, яка зайшла в приміщення, чоловік пішов за нею. Там же він і вчинив розпусні дії стосовно неповнолітньої.

Зараз справу розглядає суд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі зґвалтували вихованку дитячого центру. Серед підозрюваних опинився відомий громадський діяч. У минулому чоловік сам ріс у дитячому будинку сімейного типу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік зґвалтування постраждала дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
1
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel