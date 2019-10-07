Чекав біля під'їзду: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину

У Марганці, що на Дніпропетровщині, 47-річний чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку.

Справу обвинуваченого направили в суд. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром чоловік зґвалтував дитину Колаж

Відомо, що злочин трапився в червні 2019 року. Раніше судимий місцевий житель чекав свою жертву біля під'їзду будинку. Побачивши дівчинку, яка зайшла в приміщення, чоловік пішов за нею. Там же він і вчинив розпусні дії стосовно неповнолітньої.

Зараз справу розглядає суд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі зґвалтували вихованку дитячого центру. Серед підозрюваних опинився відомий громадський діяч. У минулому чоловік сам ріс у дитячому будинку сімейного типу.

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