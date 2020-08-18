Частину Кам'янського накрило хімічним викидом: люди прокидалися від смороду

Люди прокидалися від їдкого запаху і бігли закривати вікна. Фото: pixabay

У місті Кам'янське Дніпропетровської області в ніч на 18 серпня мікрорайон "Соцмісто" накрило отруйним хімічним викидом.

Люди прокидалися від їдкого запаху і бігли закривати вікна. Про це OBOZREVATEL розповіла місцева мешканка Катерина.

"Ми з чоловіком прокинулися від страшного смороду, в горлі дерло. Кинулися закривати вікна, але це вже не допомогло – квартира була заповнена цією речовиною", - поділилася дівчина.

Вранці вона опублікувала в соціальних мережах гнівний допис, де в коментарях люди стали скаржитися на аналогічні відчуття. За словами місцевих жителів, швидше за все близько 3 години ночі стався викид на одному з промислових підприємств, які оточують мікрорайон. Кам'янчани звинувачують "Євраз Южкокс".

Скріншот Facebook

"У нас теж не чим було дихати всю ніч, вікна закривали, і це останнім часом повторюється часто ночами, куди скаржитися не знаємо"

"Я прокинувся о 3 годині ночі від нього. Вже із завидною регулярністю труять"

"Я вже тиждень таке спостерігаю, вранці рано відкриваю вікно на провітрювання, і такий сморід, як аміаком яким чи що ..."

"Сьогодні вранці бачив шлейф диму з коксу і звалища, роза вітрів змінилася"

"Улюблений Южкокс"

Скріншот Facebook

Скріншот Facebook

Скріншот Facebook

Скріншот Facebook

Також, за словами очевидців, вранці над землею помітили серпанок з невідомої газоподібної речовини. Станом на 11 ранку 18 серпня на вулицях мікрорайону ще відчувається хімічний запах, але вже менш насичений, в чому особисто переконався журналіст OBOZREVATEL. Перехожі, з якими вдалося поспілкуватися, скаржилися на першіння в горлі і головний біль.

"Я живу в Соцмісті 40 років, 20 років пропрацював на заводі і ні з чим не переплутаю цей запах! Це коксовий газ. Мабуть, витік стався або щось позапланове на виробництві. Але чому ніхто не попередив людей?" - обурюється місцевий житель Віктор Олександрович.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 10 серпня Кам'янське накрило графітовим пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся