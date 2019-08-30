Була роздягнена: під Дніпром чоловік намагався втопити жінку в фонтані. Фото з місця НП

У четвер, 29 серпня, в Кам'янському Дніпропетровської області нетверезий чоловік намагався втопити в фонтані жінку, яка також перебувала в стані сп'яніння.

Інцидент стався на проспекті Василя Стуса близько 16:00. Про це повідомляє 5692.com.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром чоловік топив жінку в фонтані Spb.kr.ru

Чоловік насильно занурював жінку в воду і не дозволяв вибратися. Потерпіла щосили пручалася в спробах вдихнути повітря.

На допомогу жінці підбіг хлопець, проте кривдник вдарив його по обличчю. Приборкати дебошира вдалося двом чоловікам, які силою поклали чоловіка на лавку і викликали поліцію.

До приїзду правоохоронців кривдникові вдалося втекти з місця. В результаті інциденту жінка отримала безліч синців і подряпин, однак від госпіталізації відмовилася.

Під Дніпром чоловік топив жінку в фонтані 5692.com.ua

Під Дніпром чоловік топив жінку в фонтані 5692.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив дружину. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс ножове поранення в шию. Медики швидкої допомоги доставили потерпілу до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

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