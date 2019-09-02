"Бронежилет розірвало": до Дніпра екстрено доправили пораненого бійця ЗСУ

У Дніпрі у лікарні Мечникова рятують старшого лейтенанта Збройних сил України.

За словами головлікаря Сергія Риженка, 28-річний Дмитро родом із Яготина Київської області. Йому лишалося чотири дні до дембеля.

30 серпня біля Новозванівки Луганської області хлопець потрапив під обстріл. Його бронежилет розірвало, відкинуло, і він втратив свідомість.

Поранений боєць Facebook Сергія Риженка

У Дмитра побачили велике поранення ліктя і стегна. Його доправили у військовий госпіталь, а потім евакуювали до Дніпра у лікарню Мечникова.

Риженко зазначив, що у хлопця важка черепно-мозкова травма, струс головного мозку, переломи ліктьової кістки і множинні поранення стегон.

Зараз лікарі роблять все можливе, щоб молодий офіцер одужав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі у лікарні помер воїн збройних сил України. Він помер від отриманих поранень під час обстрілу в районі Мар'їнки.

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