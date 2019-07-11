Боролися до останнього: в госпіталі помер поранений "кіборг" з Дніпра

Старший сержант 74 окремого розвідувального батальйону, виходець з Дніпра Олександр Колодяжний помер в госпіталі 11 липня.

Лікарі не змогли врятувати бійця, який отримав смертельне поранення. Про це в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

Олександр Колодяжний, старший сержант 74 ОРБ Цензор.НЕТ

"Четверте поранення несумісне з життям ... 11 липня, в центральному військовому госпіталі, вранці серце зупинилося ... Лікарі боролися до останньої хвилини", - написала вона.

Мешканець Дніпра Олександр Колодяжний вирушив фронт в 2014 році, брав участь в боях за Донецький аеропорт і в інших гарячих точках. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, удостоєний звання "Народний герой України".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя 32-річного бійця з Миколаєва.

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