Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Боєць із Кривого Рогу підірвався на Донбасі

1.8т
Читати матеріал російською

Поблизу села Новотроїцьке Донецької області внаслідок вибуху невідомого пристрою був тяжко поранений військовослужбовець із Кривого Рогу.

За життя захисника борються київські медики. Про це повідомили на сторінці громадської організації "Криворізька асоціація учасників бойових дій і учасників АТО" у Facebook.

Боєць із Кривого Рогу підірвався на Донбасі

Боєць із Кривого Рогу підірвався на Донбасі

Рубрика

Новини
"Іхтамнєти" були в шоці": воїн ООС влаштував яскравий тролінг окупантам у них під носом

Відомо, що пораненого звати Володимир, він криворіжець і служить у 128-й бригаді. Внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою він отримав множинні осколкові поранення.

"Тяжкого" бійця доставили до Києва, де йому провели операцію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Київщині трагічно загинув військовий, який випав із потяга. 18 листопада його знайшли на залізничній колії біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області. Через тиждень він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС боєць АТО отримав травму
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
5
Смішно
2
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
а че в кривом роге работы нет? че он под страхом смерти приехал деньгу заколачивать?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
А вот не пошёл бы на тысячувдень, был бы жив.... Жадные вы свидомые....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги