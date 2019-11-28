Боєць із Кривого Рогу підірвався на Донбасі

Поблизу села Новотроїцьке Донецької області внаслідок вибуху невідомого пристрою був тяжко поранений військовослужбовець із Кривого Рогу.

За життя захисника борються київські медики. Про це повідомили на сторінці громадської організації "Криворізька асоціація учасників бойових дій і учасників АТО" у Facebook.

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Відомо, що пораненого звати Володимир, він криворіжець і служить у 128-й бригаді. Внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою він отримав множинні осколкові поранення.

"Тяжкого" бійця доставили до Києва, де йому провели операцію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Київщині трагічно загинув військовий, який випав із потяга. 18 листопада його знайшли на залізничній колії біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області. Через тиждень він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

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