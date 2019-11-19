Бив жінок по обличчю: у Дніпрі затримали небезпечного маніяка. Фото

У Дніпрі затримали зловмисника, який нападав на жінок у Амур-Нижньодніпровському районі.
За словами Анни Старчевської, спікерки ГУНП в Дніпропетровській області, маніяком виявився 32-річний місцевий житель (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Дніпрі затримали небезпечного маніяка
Жодзiнскiя навiни
Зазначимо, що підозрюваного у нападах затримали після скоєння чергового злочину. Тепер його доставили у відділення поліції, а правоохоронці з'ясовують усі обставини.
У Дніпрі затримали небезпечного маніяка
Facebook Анни Старчевської
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто.
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