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19 листопада • оновлено в 14:32
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Бив жінок по обличчю: у Дніпрі затримали небезпечного маніяка. Фото

1.8т
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У Дніпрі затримали зловмисника, який нападав на жінок у Амур-Нижньодніпровському районі.

За словами Анни Старчевської, спікерки ГУНП в Дніпропетровській області, маніяком виявився 32-річний місцевий житель (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Нападає на жінок і б'є в обличчя: з'явився фоторобот маніяка в Дніпрі

У Дніпрі затримали небезпечного маніяка

У Дніпрі затримали небезпечного маніяка

Жодзiнскiя навiни

Зазначимо, що підозрюваного у нападах затримали після скоєння чергового злочину. Тепер його доставили у відділення поліції, а правоохоронці з'ясовують усі обставини.

У Дніпрі затримали небезпечного маніяка

У Дніпрі затримали небезпечного маніяка

Facebook Анни Старчевської

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Особа
Ганна Старчевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
напад на жінку
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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a alexeyon
a alexeyon
Штуцер Лёва, Два человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы в строительном колледже в Благовещенске. Стрельбу из ружья открыл студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства......
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