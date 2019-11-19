Бив жінок по обличчю: у Дніпрі затримали небезпечного маніяка. Фото

У Дніпрі затримали зловмисника, який нападав на жінок у Амур-Нижньодніпровському районі.

За словами Анни Старчевської, спікерки ГУНП в Дніпропетровській області, маніяком виявився 32-річний місцевий житель (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі затримали небезпечного маніяка Жодзiнскiя навiни

Зазначимо, що підозрюваного у нападах затримали після скоєння чергового злочину. Тепер його доставили у відділення поліції, а правоохоронці з'ясовують усі обставини.

У Дніпрі затримали небезпечного маніяка Facebook Анни Старчевської

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто.

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