Бив жінок по обличчю: маніяк з Дніпра шокував мотивом нападів

Чоловік, якого раніше затримали за підозрою в побитті жінок в Дніпрі, визнав, що він справді здійснив згадані напади.

Крім того, він пояснив мотив, який підштовхнув його до таких дій, передає "Інформатор".

Затриманий розповів про причини нападів на жінок Інформатор

Затриманий заявив, що його переслідують люди, пов'язані з криміналом, а дівчата, які в подальшому стали жертвами нападу, викликали у нього підозру.

"Йшла мені на зустріч і посміхалася", – цитує видання слова підозрюваного, який описав один з випадків.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі обрали запобіжний захід чоловікові, який бив жінок в Амур-Нижньодніпровському районі. Так, він здійснив сім нападів на жінок.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!