Бив жінок і тікав: у Дніпрі суд вирішив долю небезпечного маніяка

У Дніпрі обрали запобіжний захід чоловікові, який бив жінок у Амур-Нижньодніпровському районі.

Так, він зробив сім нападів на жінок, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Маніякові винесли вирок Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

22 листопада в Амур-Нижньодніпровському суді 32-річному чоловікові винесли вирок – цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада в Дніпрі затримали небезпечного зловмисника після чергового злочину.

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