Бив жінок і тікав: у Дніпрі суд вирішив долю небезпечного маніяка

У Дніпрі обрали запобіжний захід чоловікові, який бив жінок у Амур-Нижньодніпровському районі.
Так, він зробив сім нападів на жінок, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Маніякові винесли вирок
Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області
22 листопада в Амур-Нижньодніпровському суді 32-річному чоловікові винесли вирок – цілодобовий домашній арешт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада в Дніпрі затримали небезпечного зловмисника після чергового злочину.
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