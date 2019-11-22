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22 листопада • оновлено в 16:59
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Бив жінок і тікав: у Дніпрі суд вирішив долю небезпечного маніяка

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У Дніпрі обрали запобіжний захід чоловікові, який бив жінок у Амур-Нижньодніпровському районі.

Так, він зробив сім нападів на жінок, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Маніякові винесли вирок

Маніякові винесли вирок

Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

22 листопада в Амур-Нижньодніпровському суді 32-річному чоловікові винесли вирок – цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада в Дніпрі затримали небезпечного зловмисника після чергового злочину.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
напад на жінку
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
разберитесь сначала, может он активист, или герой АТО...
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