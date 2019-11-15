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15 листопада • оновлено в 08:30
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Аліна Рашевська
Аліна Рашевська

Бив ключем і ножем: під Дніпром хлопець по-звірячому вбив 19-річну дівчину

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У Новомосковську Дніпропетровської області 21-річний хлопець до смерті побив 19-річну дівчину.

Розправившись з подругою, зловмисник викинув тіло в лісопосадці і зник з місця злочину. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром хлопець по-звірячому вбив 19-річну дівчину

Під Дніпром хлопець по-звірячому вбив 19-річну дівчину

Газета. Ру

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Так, вбивство сталося в липні 2019 року. За версією слідства, обвинувачений разом з 19-річною потерпілою рухалися на авто в напрямку с. Спаське Новомосковського району. Раптово між ними виникла сварка, в результаті якої хлопець завдав дівчині не менше 26 ударів металевим ріжковим ключем і ножем по тілу.

Від отриманих травм дівчина померла, а чоловік, залишивши тіло в лісопосадці поблизу села, з місця злочину втік.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває. Місцева прокуратура направила обвинувальний акт до суду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під час сварки чоловік вдарив ножем в живіт свого 37-річного опонента. Поранений впав на землю і практично відразу помер. Прихопивши з собою закривавлений ніж, нападник кинувся навтіки, однак по дорозі зустрів кілька поліцейських.

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Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
вбивство розслідування
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