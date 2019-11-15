Бив ключем і ножем: під Дніпром хлопець по-звірячому вбив 19-річну дівчину

У Новомосковську Дніпропетровської області 21-річний хлопець до смерті побив 19-річну дівчину.

Розправившись з подругою, зловмисник викинув тіло в лісопосадці і зник з місця злочину. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром хлопець по-звірячому вбив 19-річну дівчину Газета. Ру

Так, вбивство сталося в липні 2019 року. За версією слідства, обвинувачений разом з 19-річною потерпілою рухалися на авто в напрямку с. Спаське Новомосковського району. Раптово між ними виникла сварка, в результаті якої хлопець завдав дівчині не менше 26 ударів металевим ріжковим ключем і ножем по тілу.

Від отриманих травм дівчина померла, а чоловік, залишивши тіло в лісопосадці поблизу села, з місця злочину втік.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває. Місцева прокуратура направила обвинувальний акт до суду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під час сварки чоловік вдарив ножем в живіт свого 37-річного опонента. Поранений впав на землю і практично відразу помер. Прихопивши з собою закривавлений ніж, нападник кинувся навтіки, однак по дорозі зустрів кілька поліцейських.

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