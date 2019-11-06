Бив і вимагав гроші: під Дніпром рецидивіст познущався над жінкою

У селі Жемчужному Дніпропетровської області поліція затримала зловмисника, який 6 листопада здійснив розбійний напад з пограбуванням.

Чоловік проник в будинок, побив господарку та заволодів цінними речами. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Як розповіла потерпіла, рано вранці її розбудив дивний шум на кухні. Помітивши господиню, чоловік напав на неї, став бити і вимагати гроші. Заволодівши коштовностями, зловмисник зник з місця злочину. Заявниця детально описала поліцейським його прикмети.

На пошуки грабіжника орієнтовано особовий склад відділення поліції. Правоохоронці припустили, що зловмисник намагатиметься виїхати в інше місто. Поліцейські сектора реагування патрульної поліції Юр'ївського відділення направилися до автостанції і затримали чоловіка, за описом схожого на ймовірного грабіжника. При огляді речей у нього виявили вкрадене. Підозрюваного доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

Поліцейські встановили, що 30-річний чоловік – житель Донецької області, який у вересні звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічного злочину.

За погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, поєднаний з проникненням у житло. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі психічнохвора мати знущалася над немовлям. Жінка вдарила головою об стіну 10-місячну дитину. Її госпіталізували в обласну дитячу лікарню на Космічній разом з бабусею. Матір дитини забрали в психіатричну лікарню.

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