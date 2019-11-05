Головна Новини
5 листопада • оновлено в 17:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Біля заводу "Потоки" в Дніпрі спалахнула пожежа

410 Читати матеріал російською

Біля маслоекстраційного заводу "Потоки" в Дніпрі почалась пожежа.

Місцеві мешканці помітили і зафіксували на відео сильний дим біля підприємства. Відповідний запис опублікували адміністратори групи "Дніпро оперативний" в Facebook.

Біля заводу "Потоки" спалахнула пожежа

Біля заводу "Потоки" спалахнула пожежа

"Дніпро оперативний" в Facebook

Новини
Під Дніпром жінка згоріла уві сні разом з будинком: подробиці

Автором відео вказана Олена Новікова.

Про які-небудь подробиці події поки не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 28 жовтня в Дніпрі прогримів масштабний вибух на заводі "Потоки". Загальна площа руйнування становила 4200 кв. метрів. В результаті вибуху склад повністю зруйнувався і постраждали сусідні будівлі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки