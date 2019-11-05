Біля заводу "Потоки" в Дніпрі спалахнула пожежа

Біля маслоекстраційного заводу "Потоки" в Дніпрі почалась пожежа.

Місцеві мешканці помітили і зафіксували на відео сильний дим біля підприємства. Відповідний запис опублікували адміністратори групи "Дніпро оперативний" в Facebook.

Біля заводу "Потоки" спалахнула пожежа "Дніпро оперативний" в Facebook

Автором відео вказана Олена Новікова.

Про які-небудь подробиці події поки не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 28 жовтня в Дніпрі прогримів масштабний вибух на заводі "Потоки". Загальна площа руйнування становила 4200 кв. метрів. В результаті вибуху склад повністю зруйнувався і постраждали сусідні будівлі.

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