Били ногами: в Дніпрі натовп підлітків жорстоко розправився над чоловіком. Відео

У Дніпрі на вулиці Каруни п'ятеро підлітків били ногами чоловіка прямо посеред дороги, після чого потягли його в невідомому напрямку.

Інцидент стався ввечері 26 серпня. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі підлітки жорстоко побили чоловіка газета 2000

За словами хлопців, чоловік – той самий педофіл, який спотворив 15-річну дівчинку.

На місці події працювали правоохоронці. Причетність обвинуваченого до нападу на дитину з'ясовується.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік напав на дівчинку. Дівчинка йшла по дорозі до пляжу, коли невідомий чоловік вдарив її пляшкою по голові і почав тягти в кущі. У цей час вийшли люди і злякали зловмисника. Дівчинці наклали шість швів через численні порізи.

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