Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Били ногами: в Дніпрі натовп підлітків жорстоко розправився над чоловіком. Відео

4.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі на вулиці Каруни п'ятеро підлітків били ногами чоловіка прямо посеред дороги, після чого потягли його в невідомому напрямку.

Інцидент стався ввечері 26 серпня. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі підлітки жорстоко побили чоловіка

У Дніпрі підлітки жорстоко побили чоловіка

газета 2000

Новини
У Кривому Розі знайшли тіло ветерана АТО без голови: подробиці

За словами хлопців, чоловік – той самий педофіл, який спотворив 15-річну дівчинку.

На місці події працювали правоохоронці. Причетність обвинуваченого до нападу на дитину з'ясовується.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік напав на дівчинку. Дівчинка йшла по дорозі до пляжу, коли невідомий чоловік вдарив її пляшкою по голові і почав тягти в кущі. У цей час вийшли люди і злякали зловмисника. Дівчинці наклали шість швів через численні порізи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік бійка побили українця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...