Головна Новини
2 січня • оновлено в 15:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Били арматурами: у Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

486
Читати матеріал російською

У Дніпрі 2 січня перехожі рятували чоловіка, який лежав на парапеті в напівживому стані і практично не рухався.

Дніпрянин потерпів від жорстокості підлітків, які побили його вночі. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

інформатор

Новини
У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

За допомогою до перехожих звернувся друг постраждалого. Він повідомив, що вночі його товариша побили підлітки. Перші кілька годин чоловік терпів, проте під ранок біль став нестерпним і йому знадобилася медична допомога. На обличчі у нього були гематоми і рани, а на тілі - безліч забоїв і садна.

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

інформатор

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

інформатор

На місце прибули бригада "швидкої допомоги" і реанімобіль. Обох чоловіків госпіталізували, так як товаришеві теж "дісталося". Чи будуть вони звертатися в поліцію, щоб кривдників знайшли - з'ясується пізніше.

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

інформатор

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі вранці 2 січня на провулку Жевалковского чоловік наклав на себе руки. Подія трапилася біля будинку покійного

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги