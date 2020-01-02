Били арматурами: у Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком

У Дніпрі 2 січня перехожі рятували чоловіка, який лежав на парапеті в напівживому стані і практично не рухався.

Дніпрянин потерпів від жорстокості підлітків, які побили його вночі. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком інформатор

За допомогою до перехожих звернувся друг постраждалого. Він повідомив, що вночі його товариша побили підлітки. Перші кілька годин чоловік терпів, проте під ранок біль став нестерпним і йому знадобилася медична допомога. На обличчі у нього були гематоми і рани, а на тілі - безліч забоїв і садна.

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком інформатор

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком інформатор

На місце прибули бригада "швидкої допомоги" і реанімобіль. Обох чоловіків госпіталізували, так як товаришеві теж "дісталося". Чи будуть вони звертатися в поліцію, щоб кривдників знайшли - з'ясується пізніше.

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком інформатор

У Дніпрі підлітки жорстоко розправилися над чоловіком інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі вранці 2 січня на провулку Жевалковского чоловік наклав на себе руки. Подія трапилася біля будинку покійного

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!