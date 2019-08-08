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Бійка зі стріляниною в Дніпрі: поліція вийшла на слід підозрюваних

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Поліція затримала чоловіка за підозрою в причетності до бійки зі стріляниною біля будівлі з ігровими автоматами в центрі Дніпра в середу, 7 серпня.

Правоохоронці встановлюють інших учасників нападу, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Поліція затримала підозрюваного в нападі на активістів в залі ігрових автоматів

Поліція затримала підозрюваного в нападі на активістів в залі ігрових автоматів

Відкритий

"Поліція затримала одного з підозрюваних в хуліганських діях в гральному закладі м. Дніпро. Зараз 24-річний чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК", – сказано в повідомленні.

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Також поліція виявила автомобілі "Hyundai Santa Fe" і "ВАЗ", на яких нападники втекли з місця злочину.

Під час обшуку в авто і за місцем проживання затриманого було виявлено пістолет ПМР, мачете, гумовий кийок і балаклави.

Всі предмети були вилучені і направлені на експертизу.

Під час обшуку поліція виявила докази

Під час обшуку поліція виявила докази

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

У поліції повідомили, що в результаті нападу на активістів постраждали 7 осіб.

За фактом бійки в гральному закладі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 7 серпня невідомі напали на активістів, які викликали поліцію в заклад з гральними автоматами в центрі Дніпра.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро бійка кримінал
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