"Бігають по газонах і деревах!" Дніпро заполонили щури

У центрі Дніпра посеред білого дня бігають щури.

За словами очевидця, гризуни вільно пересуваються по газонах і деревах, повідомив Андрій Шмельов на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Щури ИноСМИ

"Спершу прочитав про це у Фейсбуці, потім почув від сусідів, а сьогодні побачив на власні очі: щури серед білого дня бігають по газонах і деревах у центрі Дніпра. Забавні такі звірятка, якби тільки не пробиралися в наші будинки, попутно розносячи цілу торбу моторошних хвороб", – написав чоловік.

Очевидець побачив щурів на розі проспекту Яворницького і вулиці Барикадної. Зазначимо, що на цьому місці розташовані магазини й ресторани.

"Звичайно, щури є завжди і всюди. Дружина якось бачила їх у центрі Штутгарта. А найбільшого щура – 40 см без хвоста! – декілька років тому спіймали у Сольні (Великий Стокгольм). Але ось так, щоб як білочки, зграйками, гралися в парках і скверах – це, вибачте, повний пі@ец", – додав дніпрянин.

Чоловік розповів, у яких випадках щури з'являються в людних місцях:

"Колись давно робив газетний матеріал на цю тему і професіонали повідали мені, що щури, переважно нічні тварини, з'являються вдень у людних місцях зазвичай у двох випадках. Або вони нездорові. Або їх розплодилося стільки, що в пошуках кормової бази доводиться вилазити на світ божий. Здогадайтеся з одного разу, який із цих двох варіантів у нас", – написав Шмельов.

Щури в центрі Дніпра Facebook Андрія Шмельова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео, як у супермаркеті "Пятерочка", який розташований в районі Чертанова на півдні Москви, борються з полчищами щурів.

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