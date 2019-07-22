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Без свідомості і в крові: поліцейські Кам'янського вчасно врятували життя 14-річній дівчинці

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У Кам'янському Дніпропетровської області в покинутій будівлі патрульна поліція виявила неповнолітню без свідомості і в крові.

Як відзначили, дівчинка намагалася покінчити життя самогубством, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

35-річна жінка звернулася в поліцію із заявою про зникнення доньки. Дівчинка 21 липня близько 14:00 з автовокзалу поїхала до бабусі, але до місця призначення так і не прибула. Мобільний телефон був вимкнений.

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Патрульні врятували життя дівчинці

Патрульні врятували життя дівчинці

Пресслужба Національної поліції

Вже через півгодини поліцейські Кам'янського виявили неповнолітню без свідомості в покинутій будівлі. Вони віднесли дівчинку в машину і відвезли в лікарню.

Зараз постраждала перебуває під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві відбулося ЧП з дитиною.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
самогубство патрульна поліція Національна поліція України Дніпро
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