Без стрілянини не обійшлося: СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

Співробітники Служби безпеки України затримали в центрі Дніпра підозрюваного в скоєнні кримінального злочину.
Під час погоні чоловік протаранив кілька автомобілів, повідомляє пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області.
У Дніпрі піймали небезпечного злочинця
34 телеканал
"УСБУ підтверджує проведення спецоперації по затриманню фігурантів кримінального провадження в Дніпрі. Один із зловмисників намагався втекти від правоохоронців і пошкодив автомобільний транспорт жителів міста. Він був затриманий", – сказано в повідомленні.
Надзвичайна подія сталася на перехресті вулиць Грушевського і Шевченка.
В СБУ зазначають, що цивільні особи не постраждали.
Разом з тим, очевидці повідомляють про стрілянину під час інциденту.
"Стрілянина також була. Стріляли по колесах, щоб зупинити "Крузак". Очевидці повідомили і про кульовий отвір на лобовому склі автомобіля", – пишуть в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".
Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Інших подробиць правоохоронці не повідомляють.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 21 листопада, в Житомирі затримали громадянина Росії, який є керівником однієї з груп терористичної організації ІГІЛ. Затриманий перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивств.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!