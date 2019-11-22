Без стрілянини не обійшлося: СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

Співробітники Служби безпеки України затримали в центрі Дніпра підозрюваного в скоєнні кримінального злочину.

Під час погоні чоловік протаранив кілька автомобілів, повідомляє пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області.

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"УСБУ підтверджує проведення спецоперації по затриманню фігурантів кримінального провадження в Дніпрі. Один із зловмисників намагався втекти від правоохоронців і пошкодив автомобільний транспорт жителів міста. Він був затриманий", – сказано в повідомленні.

Надзвичайна подія сталася на перехресті вулиць Грушевського і Шевченка.

В СБУ зазначають, що цивільні особи не постраждали.

Разом з тим, очевидці повідомляють про стрілянину під час інциденту.

"Стрілянина також була. Стріляли по колесах, щоб зупинити "Крузак". Очевидці повідомили і про кульовий отвір на лобовому склі автомобіля", – пишуть в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Інших подробиць правоохоронці не повідомляють.

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