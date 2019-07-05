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Батьки згадали про неї через тиждень: під Дніпром знайшли тіло дівчинки

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Під Дніпром знайшли тіло 13-річної дівчинки, яку шукала поліція.

Інну Дубовик без ознак життя виявили в рідному селі Миролюбівка П'ятихатського району Дніпропетровської області. Про це повідомила начальник відділу ювенальної превенції Дніпропетровської області Анна Карпеченкове на своїй сторінці в Facebook.

Під Дніпром знайшли тіло дівчинки

Під Дніпром знайшли тіло дівчинки

Інну шукали п'ять днів. Дівчинка 23 червня вийшла в магазин і не повернулась додому. Як повідомляв OBOZREVATEL, мати дитини тільки через тиждень звернулася в поліцію із заявою про зникнення доньки.

Дівчинку знайшли мертвою

Дівчинку знайшли мертвою

Facebook Anna Karpechenkova

"Дівчину знайшли без ознак життя в селі Миролюбівка. Там, де вона і прожила свої короткі і точно не дуже щасливі 13 років. Всі хочуть знати подробиці. Все дуже буденно і просто. Батьки, які зловживають алкоголем, і згадують про свою малолітню дитині після тижня її відсутності.

Коло знайомих старше за віком. Які також всі свої радощі й прикрощі доливають горілкою. Ну а потім: "Так сталося ... На грунті неприязних відносин, що виникли після розпиття спиртних напоїв ...", - написала Карпеченкова.

Вона додала, що вбивцю дитини вже затримали. Пізніше з'ясувалося, що він був двічі судимий.

Пошуки тривали п'ять днів

Пошуки тривали п'ять днів

Facebook Anna Karpechenkova

Дитину знайшли без ознак життя

Дитину знайшли без ознак життя

Facebook Anna Karpechenkova

Пізніше перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив, що злочинець перед тим, як скоїти вбивство, згвалтував дівчинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі поліція затримала чоловіка-викрадача дитини. Дівчинку забрали силою і повернули матері.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
смертьНаціональна поліція України
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
скот свидомый не остановится, ненависть и злоба не генетическом уровне. Поляки хорошо помнят об этом и относятся соответственно
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К Денис
К Денис
Сами себе устраивают геноцид.... Главное не мешать
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Руина
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