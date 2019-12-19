Багато диму й виття сирен: у Дніпрі трапилася НП в дитячій лікарні

У Дніпрі 19 грудня приміщення дитячої клінічної лікарні на Космічній заволокло димом.

На місце події відразу ж викликали рятувальників. Про це OBOZREVATEL повідомила прессекретарка Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дарина Гречищева.

У Дніпрі трапилася надзвичайна подія в дитячій лікарні Колаж

Після прибиття співробітники ДСНС встановили, що задимлення трапилося на цокольному поверсі. Його причиною стало коротке замикання в холодильнику. Подію вдалося ліквідувати за 20 хвилин.

За попередньою інформацією, інцидент обійшовся без потерпілих. Деталі ситуації з'ясовуються.

У Дніпрі трапилася надзвичайна подія в дитячій лікарні Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 18 грудня на проспекті Яворницького горіла квартира в шестиповерхівці. З вогню не встиг вибратися власник квартири. Пожежники знайшли його мертвим.

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