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30 листопада • оновлено в 11:03
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Авто вилетіло на зустрічну: з'явилося відео з моментом аварії, що паралізувала Дніпро

3.5т
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У мережі з'явився відеозапис аварії за участю чотирьох автомобілів навпроти торгового центру "Наша Правда" на Слобожанському проспекті в Дніпрі.

Також стало відомо, що в ДТП постраждав пасажир автомобіля ВАЗ, повідомляється в групі "Дніпро оперативний" в Facebook.

На Слобожанському проспекті в Дніпрі зіткнулися чотири машини

На Слобожанському проспекті в Дніпрі зіткнулися чотири машини

інформатор

На відеозаписі видно, що ВАЗ збирався повертати ліворуч, коли в нього врізався Sprinter.

Від удару ВАЗ вилетів на зустрічну смугу руху, де в нього врізалися ще два автомобілі.

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На місці події працює поліція.

Потерпілого госпіталізовано до лікарні №6 з черепно-мозковою травмою.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі вранці 26 листопада на вулиці Дніпросталевській зіткнулися Nissan, Ford і Renault. У ДТП серйозно постраждала пасажирка "француза".

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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